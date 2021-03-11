Представлена линейка игровых смартфонов ASUS ROG Phone 5

Компания ASUS представила новую линейку флагманских игровых смартфонов, в которую вошли модели ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate. Модели отличаются между собой только объемом встроенной и оперативной памяти. В остальном же параметры устройств идентичны.

Устройства получили 6,78-дюймовый экран-AMOLED производства Samsung с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Hz и временем отклика 1 мс. Яркость — 800 кд/м2, контрастность — 1 000 000:1. Заявлен 111% охват цветового пространства DCI-P3. Среди других особенностей экрана — сенсор с частотой дискретизации 300 Hz и самой низкой в мире задержкой 24,3 мс, поддержка HDR10+, встроенный сканер отпечатков пальцев и закаленное стекло Gorilla Glass Victus.

Обычная версия ROG Phone 5 оснащена RGB-логотипом на задней панели. Модели ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate получили дополнительный небольшой дисплей на задней панели, на который могут выводится различные уведомления. В ROG Phone 5 Pro установлен цветной дополнительный дисплей ROG Vision, в модели ROG Phone 5 Ultimate – монохромный. Также обновлена система управления при помощи триггеров и улучшена аудиосистема.

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Все смартфоны построены на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888, который объединяет восемь вычислительных ядер с частотой до 2,84 GHz, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G, обеспечивающий скорость передачи данных до 7,5 Гбит/с. Предусмотрена усовершенствованная система охлаждения с испарительной камерой GameCool 5, а выбирать оптимальные настройки можно через приложение Armoury Crate.

Память LPDDR5/UFS3.1:

ROG Phone 5: 8/128 Gb; 12/256 Gb; 16/256 Gb;

ROG Phone 5 Pro: 16/512 Gb;

ROG Phone 5 Ultimate: 18/512 Gb.

Основная камера объединяет датчики на 64 Мп (Sony IMX686, f/1.8), ультраширокоугольный блок 13 Мп (f/2.4, 125 градусов) и 5 Мп макромодуль (f/2.0). Возможна запись видеоматериалов в формате 8К со скоростью 30 кадров в секунду. Фронтальная камера разрешением 24 Мп (f/2.45).

За автономность отвечает аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой 65-Вт быстрой зарядки по USB-C портам (их два). По заверениям производителя, полного заряда хватает на 2,88 часа игры в Genshin Impact, 8,46 часа — в LoL Wild Rift или 6,5 часа — в Call Of Duty Mobile. Чтобы увеличить время автономной работы устройства и продлить срок службы аккумулятора, в смартфонах ROG Phone 5-й серии реализован целый ряд программных и аппаратных решений, которые позволяют снизить энергопотребление на величину до 67%.

Для повышения удобства управления в мобильных играх на боковой грани смартфона расположены сенсорные триггеры AirTrigger 5, реагирующие не только на касания, но также на свайпы. Более того, фирменное ПО позволяет назначить разные действия на движение устройства в пространстве: влево/вправо, вверх/вниз, наклон вперед/назад и другие. В старших версиях при подключении внешнего кулера в распоряжении игроков появляется еще две дополнительные физические кнопки.

В оснащение новинок входят Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC, USB-C (сбоку и снизу), аудиоразъем 3,5 мм и стереодинамики. В качестве программной платформы применяется операционная система Android 11 с фирменной надстройкой ROG UI. Габариты составляют 172,8 x 77,2 x 10,29 мм, вес — 238 гр.

Стоимость смартфонов: