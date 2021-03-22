Представлена глобальная версия Redmi K40 – смартфон Poco F3

Помимо смартфона Poco X3 Pro сегодня также был представлен Poco F3 (глобальная версия Redmi K40, ставший настоящим хитом в Китае). Новинка получила поддержку сотовых сетей 5G.

Poco F3 оснащен AMOLED- экраном с диагональю 6,67 дюйма формата FHD+. Частота обновления составляет 120 Hz, а частота отклика сенсорного слоя — 360 Hz. Панель обладает пиковой яркостью 1300 кд/м2, контрастностью 1500:1 и поддержкой HDR10+. Применяется защитное стекло Gorilla Glass 5.

Аппаратная основа смартфона — процессор Qualcomm Snapdragon 870. Чип содержит восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 GHz, ускоритель Adreno 650 и сотовый модем Snapdragon X55 5G. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 6 или 8 Gb, емкость флеш-накопителя UFS 3.1 – 128 или 256 Gb.

Тройная основная камера включает 48 Мп модуль (f/1.79), 8 Мп блок с широкоугольной оптикой (119 градусов) и 5 Мп телемакромодуль. Фронтальная камера разрешением 20 Мп установлена в небольшом отверстии по центру в верхней части дисплея.

Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 4520 мА·ч, поддерживающий быструю 33-ваттную подзарядку. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников, контроллер NFC и аудиосистема Dolby Atmos с двумя динамиками. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 с надстройкой MIUI 12. Габариты составляют 163,7 × 76,4 × 7,8 мм, вес — 196 гр.

Стоимость Poco F3 составляет: версия с 6/128 Gb памяти — 349 евро, 8/256 Gb — 399 евро.