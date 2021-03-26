Представлена беззеркальная камера Sigma fp L

Компания Sigma представила полнокадровую беззеркальную камеру fp L. Она во многом похожа на базовую модель fp, но имеет большее разрешение — 61 Мп (против 24,6 Мп) и оснащена креплением L. Новая камера защищена от пыли и влаги. При габаритах 113 x 70 x 45 мм с аккумулятором и картой памяти она весит всего 427 гр. В камере используется не фирменный датчик Foveon, а обычный датчик с фильтром Байера.

В новой камере используется гибридная система автофокусировки и только электронный затвор. Sigma fp L позволяет снимать видео UHD 4K с кадровой частотой 30 к/с на сменный носитель. На внешнее устройство можно выводить видео в формате Cinema DNG RAW, ProRes RAW или Blackmagic RAW. При разрешении Full HD кадровая частота может достигать 120 к/с.

Есть порт USB-C, который можно использовать для питания. Подключение кабелем USB к ПК превращает fp L в web-камеру, в очень дорогую.

Также компания представила электронный видоискатель EVF-11, который крепится к боковой стороне камеры. Он использует порты USB и HDMI. В видоискателе установлена панель OLED разрешением 3,68 млн точек, увеличение равно 0,83x. Окуляр видоискателя можно поворачивать вверх. Видоискатель совместим с обеими моделями камер Sigma fp и fp L.

Стоимость Sigma fp L составляет 2499 долларов, в продажу поступит в середине апреля. В комплекте с электронным видоискателем EVF-11 камера будет стоить 2999 долларов. Отдельно видоискатель будет предложен покупателям за 699 долларов.