Представлен защищенный смартфон Samsung Galaxy XCover 5

Компания Samsung Electronics представила новый защищенный смартфон Galaxy XCover 5. Это прочное и производительное устройство для работы в экстремальных условиях, предназначенное для людей, которым нужно выполнять технически сложные задачи, оставаясь мобильными.

Samsung Galaxy XCover 5 получил поддержку функции Glove Touch, позволяющей взаимодействовать с сенсорной панелью не снимая перчатки. Аппарат защищен от попадания пыли и влаги (IP68) и соответствует военному стандарту MIL-STD-810H.

Смартфон оснащен 5,3-дюймовым экраном TFT разрешением HD+. В качестве аппаратной платформы используется Exynos 850, содержащий восемь ядер Cortex-A55, работающих на частоте до 2 GHz. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, вместимость встроенной флеш-памяти — 64 Gb. Сменная аккумуляторная батарея емкостью 3000 мА·ч поддерживает быструю 15 Вт зарядку через разъемы USB и POGO.

Основная камера представлена 16 Мп модулем (f/1,8). Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп (f/2,2). Есть поддержка NFC и одна программируемая аппаратная кнопка на боковой грани. На смартфон установлена операционная система Android 11 с оболочкой One UI 3.1. Габариты составляют 147,1 x 71,6 x 9,2 мм.

Стоимость Galaxy XCover 5 пока не названа, в продаже появится в этом месяце.