Представлен Xiaomi Mi Mix Fold – смартфон с раскладывающимся экраном и жидкостной линзой

Компания Xiaomi представила сегодня свой первый смартфон с раскладывающимся экраном. Новинка получила название Mi Mix Fold. Аппарат получил большой экран в компактном корпусе, мощную начинку, десктопный режим и камеру с жидкостной линзой.

Xiaomi Mi Mix Fold выполнен в уже привычном для подобных гаджетов форм-факторе. Гибкий экран складывается внутрь корпуса, что защищает его от повреждений во время повседневного ношения. В сложенном состоянии он напоминает обычный смартфон с узким 6,52-дюймовым экраном на внешней стороне, а при раскрытии превращается в небольшой планшет с 8,01-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 4:3.

Оба экрана выполнены по технологии AMOLED, но отличаются по своим характеристиками. Внешний экран имеет разрешение 2520 х 840 пикселей, максимальную яркость 700 кд/м2 и поддерживает частоту обновления до 90 Hz. Внутренняя панель получила разрешение 2480 х 1860 пикселей, частоту 60 Hz, яркость 600 кд/м2. Заявлена поддержка Dolby Vision и HDR10+. Производитель отмечает, что смартфон способен выдержать миллион сгибаний. Кроме того, внутренний дисплей дополнительно усилен двумя металлическими пластинами.

Специально для Mi Mix Fold была заметно переработана фирменная прошивка MIUI. У нее обновленный интерфейс, а свайпом тремя пальцами вниз по экрану можно переключиться в так называемый PC-режим. В этом случае интерфейс напоминает таковой в Windows с возможностью открытия приложений в окнах. Запустив рядом две программы, можно просто перетаскивать разный контент между ними, как это реализовано на персональных компьютерах.

В смартфон установлен флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888, объединяющий восемь ядер с частотой до 2,84 GHz, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет до 16 Gb, вместимость накопителя UFS 3.1 – до 512 Gb.

Основная камера тройная: 108 Мп главный сенсор, блок с 13 Мп датчиком и ультраширокоугольной оптикой (123 градуса). На модуле с разрешением 8 Мп установлена жидкостная линза. Она выполняет роль телевика с 3-кратным оптическим приближением и макрообъектива с 30-кратным оптическим приближением. Линза способна работать при температуре от -40 ºC до +60 ºC. Фронтальная 20 Мп камера расположена в верхнем углу внешнего дисплея. За обработку получаемых изображений отвечает сигнальный процессор собственной разработки Surge C1. Этот процессор отвечает за быструю и точную автоматическую фокусировку, баланс белого и автоматическую экспозицию.

Емкость встроенного аккумулятора составляет 5020 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт. В оснащение смартфона также входят адаптер Wi-Fi 6, два слота для SIM-карт и качественная аудиосистема Harman Kardon с четырьмя динамиками. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковом торце. Корпус смартфона выполнен из стекла, но также предлагается специальная керамическая версия.

Стоимость смартфона Xiaomi Mi Mix Fold:

12/256 Gb – 1521 доллар;

12/512 Gb – 1674 доллара;

16/512 Gb (Ceramic edition) – 1978 долларов.

Начало продаж в Китае намечено на 16 апреля.