Представлен тонкий 5G-смартфон Vivo S9 на платформе Dimensity 1100

Компания Vivo представила продвинутый смартфон S9. Новинка оборудоваа AMOLED-экраном с диагональю 6,44 дюйма формата Full HD+ и частотой обновления 90 Hz. Заявлено 98% охвата цветового пространства NTSC. Яркость достигает 1300 кд/м2. Экран занимает 91% площади фронтальной панели.

Vivo S9 построен на процессоре MediaTek Dimensity 1100, содержащий восемь ядер с частотой до 2,6 GHz, графический ускоритель Mali-G77 MC9 и модем 5G. Аппарат стал первым в мире коммерческим устройством на базе этой платформы. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-модуля — 128 или 256 Gb.

Основная камера тройная: 64 Мп блок (f/1,7) с оптической стабилизацией, 8 Мп модуль с широкоугольной оптикой (119°) и 2 Мп макромодуль. Установлена двойная селфи-камера с 44 Мп основным сенсором (f/2,2) и 8 Мп датчиком. В отличие от большинства новых моделей с врезанной фронтальной камерой, в этом аппарате присутствует «челка».

Аккумулятор имеет емкость 4000 мА·ч и поддерживает 33-ваттную подзарядку. В оснащение смартфона входят адаптеры Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1, контроллер NFC, порт USB Type-C. Есть экранный сканер отпечатков пальцев. В качестве ОС используется Android 11 с установленной поверх фирменной надстройкой Origin OS. S9 – самый тонкий и один из самых легких смартфонов Vivo с поддержкой 5G. Его габариты составляют 158,39 × 73,87 × 7,35 мм, вес — 173 гр.

Стоимость Vivo S9 в версии 8/128 Gb памяти составляет 465 долларов, а модификация 12/256 Gb будет предложена за 510 долларов. Предзаказ уже открыт, а продажи стартуют 12 марта.

Также анонсирована менее производительная версия аппарата с обозначением S9e, которая оборудована процессором MediaTek Dimensity 820, 32 Мп фронтальной камерой и аккумуляторной батареей на 4100 мА·ч. Стоит модель 370 долларов.