Представлен смартфон Xiaomi Mi 10S — 90 Hz экран и Snapdragon 870

Компания Xiaomi представила производительный смартфон Mi 10S – это еще одна модель линейки Mi 10.

Аппарат оборудован AMOLED-экраном размером 6,67 дюйма по диагонали с разрешением Full HD+. Дисплей обладает частотой обновления 90 Hz и частотой отклика сенсорного слоя 180 Hz. Яркость достигает 1120 кд/м2, контрастность — 5 000 000:1. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3. За защиту от повреждений отвечает стекло Gorilla Glass 5.

Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 870. Чип содержит восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 GHz, графический блок Adreno 650 и модем Snapdragon X55 5G. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, вместимость флеш-накопителя UFS 3.0 — 128 или 256 Gb.

Основная камера объединяет 108 Мп (f/1.69) датчик, 13 Мп модуль с широкоугольной оптикой (123 градуса), 2 Мп макромодуль и 2 Мп датчик глубины. Фронтальная камера разрешением 20 Мп.

Производитель акцентирует внимание на качественных стереодинамиках, откалиброванных Harman Kardon.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4780 мА·ч с поддержкой 33-ваттной быстрой подзарядки. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, контроллер NFC, порт USB Type-C, инфракрасный приемопередатчик и экранный сканер отпечатков пальцев. Используется операционная система Android 11 с фирменной надстройкой MIUI 12. Габариты составляют 162,6 x 74,8 x 8,96 мм, вес – 208 гр.

Стоимость смартфона Xiaomi Mi 10S:

8/128 Gb памяти — 506 долларов;

8/256 Gb памяти — 506 долларов;

12/128 Gb памяти — 506 долларов.

На выбор пользователя доступны три расцветки корпуса: черная, белая и синяя. Продажи начнутся 12 марта.