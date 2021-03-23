Представлен смартфон среднего уровня Vivo Y72 5G

Компания Vivo официально представила смартфон среднего уровня Y72 5G. Новинка оснащена 6,58-дюймовым дисплеем формата Full HD+. Заявлено 96% охвата цветового пространства NTSC. Экран занимает 90,6% площади поверхности корпуса.

Аппарат построен на базе процессора MediaTek Dimensity 700, в состав которого входят восемь ядер с частотой 2,2 GHz, ускоритель ARM Mali-G57 MC2 и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb.

Основная камера тройная, в нее входят следующие датчики: 64 Мп, 8 Мп блок с широкоугольной оптикой (120 градусов) и 2 Мп датчик. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Питание смартфон получает от аккумулятора емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки. В оснащение новинки также входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C, слот microSD и 3,5-мм гнездо для наушников. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой брани. Используется операционная система FunTouch OS 11.1 на основе Android 11.

Стоимость смартфона Vivo Y72 5G составляет 320 долларов. Прием предварительных заказов откроется 25 марта, а в продажу аппарат поступит 31 марта.