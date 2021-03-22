Представлен смартфон Poco X3 Pro – 120 Hz экран, Snapdragon 860 и квадрокамера

Бренд Poco сегодня официально представил смартфон среднего уровня Poco X3 Pro. Устройство может стать ведущим 4G-смартфоном в этом году благодаря привлекательному соотношению цены и набора технических характеристик.

Poco X3 Pro получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей формата FHD+, частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 450 кд/м2 и поддержкой HDR10. Частота отклика сенсорного слоя достигает 240 Hz.

Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 860, фактически представляющий собой обновленный Snapdragon 855+. Чип содержит восемь ядер Kryo 485 с тактовой частотой до 2,96 GHz, графический ускоритель Adreno 640 и модем 4G/LTE. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 Gb, емкость флеш-накопителя UFS 3.1 – 128 или 256 Gb.

Основная камера включает четыре датчика: 48 Мп (f/1.79), 8 Мп блок с ультраширокоугольной оптикой (f/2.2, 119 градусов), 2 Мп макромодуль (f/2.4) и 2 Мп датчик глубины (f/2.4). Фронтальная 20 Мп камера расположена в небольшом отверстии по центру в верхней области дисплея.

Аккумулятор емкостью 5160 мА·ч поддерживает 33-ваттную подзарядку. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, GPS, Beidou, ГЛОНАСС, контроллер NFC, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников, инфракрасный приемопередатчик и стереофонические динамики. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Габариты составляют 165,3 × 76,8 × 9,4 мм, вес — 215 гр. Установлена операционная система Android 11 с надстройкой MIUI 12.

Смартфон Poco X3 Pro будет доступен в версиях с 6/128 Gb памяти за 249 евро и 8/256 Gb за 299 евро.