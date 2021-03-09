Представлен смартфон Moto G10 Power: экран Max Vision и аккумулятор 6000 мА•ч

Компания Motorola представила смартфон среднего уровня Moto G10 Power. Модель является улучшенной версией анонсированного в феврале Moto G10.

Устройство оснащено дисплеем MaxVision HD+ размером 6,5 дюйма по диагонали и соотношением сторон 20:9.

Moto G10 Power построен на базе процессора Snapdragon 460. Чип содержит восемь ядер с частотой до 1,8 GHz, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, вместимость флеш-накопителя — 64 Gb с возможностью расширения за счет карты microSD.

Основная камера получила четыре датчика: 48 Мп Samsung GM1, блок с 8 Мп сенсором и широкоугольной оптикой (118 градусов), 2 Мп макромодуль и 2 Мп датчик глубины. Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2,2).

Питание обеспечивает мощная аккумуляторная батарея емкостью 6000 мА·ч; реализована 20-ваттная подзарядка. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.0, FM-тюнер, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников и сканер отпечатков пальцев. Аппарат функционирует под управлением операционной системы Android 11. Габариты составляют 165,22 × 75,73 × 9,89 мм, вес — 220 гр.

Moto G10 Power поступит в продажу 16 марта. Новинка будет доступна в цветах Aurora Grey и Breeze Blue по цене 135 долларов.