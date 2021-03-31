Представлен мощный и тонкий ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro с OLED-экраном

Состоялась презентация нового ноутбука Xiaomi Mi NoteBook Pro. Были представлены модели с диагональю дисплея 15,6 и 14 дюймов.

15,6-дюймовая версия получила дисплей с матрицей E4 OLED. Панель занимает 93% площади крышки. Экран имеет разрешение 3,5K (261 ppi), соотношение сторон 16:10 и максимальную яркость 600 кд/м2. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3. Появлению повреждений препятствует стекло Gorilla Glass. Отдельно производитель отметил наличие датчика освещенности, что позволяет дисплею подстраиваться под окружающую среду. Толщина ноутбука составляет 15,9 мм. Вес – 1,8 кг.

14-дюймовая модель снабжена матрицей LCD формата 2.5K. Дисплей обладает частотой обновления 120 Hz. Ее толщина составляет 15,6 мм при весе 1,5 кг.

Ноутбуки построены на процессоре Intel Core 11-го поколения: это может быть чип Core i5-11300H или Core i7-11370H. Графическая подсистема в зависимости от модификации использует ускоритель Intel Iris Xe или дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX450. Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, а встроенного SSD — 512 Gb.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 66 Втч с поддержкой 100-ваттной быстрой зарядки. В оснащение входят адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6, интерфейсы USB Type-C и Thunderbolt 4, стандартное 3,5-мм аудиогнездо. На ноутбуки установлена операционная система Windows 10.

Стоимость 15,6-дюймовой версии Xiaomi Mi Notebook Pro:

Intel Core i5 + 16 Gb ОЗУ + 512 Gb SSD + графика Intel Iris Xe – 989 долларов;

Intel Core i5 + 16 Gb ОЗУ + 512 Gb SSD + GeForce MX450 – 1065 долларов;

Intel Core i7 + 16 Gb ОЗУ + 512 Gb SSD + GeForce MX450 – 1217 долларов.

Стоимость 14-дюймовой версии в таких конфигурациях – 806 долларов, 913 долларов и 1065 долларов соответственно.