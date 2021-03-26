Представлен игровой смартфон среднего класса iQOO Z3

Компания iQOO выпустила игровой смартфон среднего класса с поддержкой сотовых сетей 5G — Z3.

iQOO Z3 оснащен 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Hz.

В качестве аппаратной платформы используется процессор Snapdragon 768G. Объем оперативной памяти LPDDR4Х составляет 6 или 8 Gb, вместимость встроенной флеш-памяти UFS 2.2 – 128 или 256 Gb. Новинка также получила продвинутую систему жидкостного охлаждения с медными трубками, которая, по заверению производителя, способна снизить рабочую температуру чипа на 10 °C.

В состав основной камеры входят датчик на 64 Мп (f/1.79), широкоугольный блок 8 Мп (f/2.2, угол обзора 120°) и 2 Мп макрообъектив (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп. Заявлена поддержка 10-кратного цифрового увеличения и ночного режима съемки.

Питание гаджет получает от аккумулятора емкостью 4400 мАч с быстрой зарядкой мощностью 55 Вт. В оснащение входят 5G (SA/NSA), Dual 4G VoLTE, адаптеры Wi-Fi (5 GHz) и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и аудиоразъем 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой панели. Новинка работает под управлением фирменного пользовательского интерфейса OriginOS на базе ОС Android 11.

Стоимость смартфона iQOO Z3 в версии 6/128 Gb памяти составляет 260 долларов, модификация 8/128 Gb будет стоить 275 долларов, а вариант 6/128 Gb – 305 долларов.