Представлен флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Pro с лучшей камерой Samsung

В рамках крупной презентации компания Xiaomi сегодня представила флагманский смартфон Mi 11 Pro. Аппарат оборудован 6,81-дюймовым AMOLED E4-дисплеем с разрешением QHD+ (3200 × 1440 пикселей), частотой обновления 120 Hz и частотой отклика сенсорного слоя 480 Hz. Заявлена поддержка HDR10+. Защиту от повреждений обеспечивает стекло Gorilla Glass Victus. Mi 11 Pro — первый смартфон компании с защитой IP68.

Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888, содержащий восемь вычислительных ядер с частотой до 2,84 GHz, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G. Обеспечивается многоуровневая система охлаждения. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 – 128 или 256 Gb.

В состав тройной основной камеры вошли 1/1,12-дюймовый 50 Мп (f/1.95) сенсор Samsung ISOCELL GN2 с системой автофокусировки Dual Pixel Pro, 13 Мп (f/2.4) датчик OmniVision и блок 8 Мп с сенсором OmniVision (OIS, с 5-кратным зумом). В небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана располагается фронтальная камера с разрешением 20 Мп.

За питание устройства отвечает улучшенный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч (4600 мА·ч у базовой версии Mi 11). Поддерживается проводная зарядка мощностью 67 Вт, беспроводная зарядка 67 Вт, реверсивная беспроводная зарядка 10 Вт. Аккумулятор заряжается до 100% всего за 36 минут. В комплекте блока для зарядки не будет, но, как и в случае с Mi 11, компания подарит его тем, кому он действительно нужен.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, контроллер NFC, порт USB Type-C и стереофонические громкоговорители Harman Kardon. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой MIUI 12. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в дисплей. Габариты составляют 164,3 × 74,6 × 8,53 мм, вес — 208 гр.

Специально для Mi 11 Pro Xiaomi представила новую беспроводную зарядку-подставку, выдающую мощность 80 Вт.

Стоимость смартфона Xiaomi Mi 11 Pro в версии 8/128 Gb памяти составляет 760 долларов, 8/256 Gb – 810 долларов, 12/256 Gb – 870 долларов.