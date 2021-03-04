Представлен флагманский смартфон Realme GT 5G с процессором Snapdragon 888 стоимостью от 430 долларов

Компания Realme представила флагманский смартфон Realme GT 5G. Аппарат набирает более 750000 баллов в AnTuTu.

Смартфон оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-экраном разрешением FHD+ с частотой обновления изображения 120 Hz. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3 и поддержка HDR10+.

Аппаратная основа новинки — восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 888 с графическим ускорителем Adreno 660 и модемом 5G. Применена эффективная система охлаждения с испарительной камерой. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1 – 128 или 256 Gb.

В основной камере используются следующие датчики изображения: 64 Мп (Sony IMX682, f/1.8), 8 Мп модуль с ультраширокоугольной оптикой (119 градусов; f/2.3) и 2 Мп макромодуль (f/2.4). Фронтальная камера обладает разрешением 16 Мп(f/2.5).

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4500 мА·ч с 65-ваттной подзарядкой Super Dart. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 6E (802.11ax) и Bluetooth 5.2, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников, два датчика внешней освещенности, экранный сканер отпечатков пальцев и аудиосистема Dolby Atmos со стереодинамиками. Габариты составляют 158,5 × 73,3 × 8,4 мм (9,1 мм с кожаной тыльной панелью), вес — 186 гр. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой Realme UI 2.0.

Стоимость смартфона Realme GT 5G в версии 8/128 Gb составляет 430 долларов, а в 12/256 Gb — 510 долларов.

Прием заказов открывается сегодня, а продажи начнутся 10 марта. Покупатели смартфона получат дополнительные 120 Gb облачного пространства на 6 месяцев бесплатного использования.