Представлен флагманский смартфон Moto G100

Компания Motorola представила Moto G100 — первый флагманский смартфон линейки Moto G. Новинка представляет собой адаптированную для международного рынка китайскую модель Motorola Edge S.

Смартфон оснащается 6,7-дюймовым IPS-дисплеем разрешением FHD+, соотношением сторон 21:9 и частотой обновления изображения 90 Hz. Есть поддержка HDR10.

Применяется флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 870. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, вместимость встроенного накопителя – 128 Gb с возможностью расширения с помощью карт microSD.

Основная камера включает датчики на 64 Мп, 16 Мп ультраширокоугольная оптика, 2 Мп сенсор глубины и датчик ToF. Фронтальная камера двойная с датчиками на 16 Мп и 8 Мп.

Питание смартфон получает от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 20 Вт. В оснащение также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, порт USB-C, разъем 3.5 мм, NFC и боковой сканер отпечатков пальцев. Есть защита по стандарту IP52. Установлена свежая операционная система Android 11.

На корпусе имеется специальная кнопка для доступа к Google Assistant. Смартфон поддерживает новый режим Motorola Ready For, который позволяет подключить его к монитору, клавиатуре и мыши.

Предлагаются три расцветки корпуса: Iridescent Sky, Iridescent Ocean и Slate Grey. Цена смартфона Moto G100 составит 530 долларов.