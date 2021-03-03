Представлен флагманский процессор MediaTek MT9638 для smart-телевизоров

Компания MediaTek представила процессор MT9638 для smart-телевизоров. Чип предназначен для флагманских телевизоров с экранами разрешением 4K.

MediaTek MT9638 содержит четыре вычислительных ядра ARM Cortex-A55 с максимальной тактовой частотой 1,5 GHz, графический процессор ARM Mali-G52 и APU MediaTek (блок для вычислений, связанных с искусственным интеллектом). Обеспечивается возможность использования до 3 Gb оперативной памяти DDR3. Заявлена поддержка HDR10+, Dolby Vision HDR, Dolby Atmos и DTS Virtual X. Платформа поддерживает Wi-Fi 6, интерфейсы HDMI 2.0/1.4 (HDCP 2.2), HDMI 2.1a, USB 2.0 и USB 3.0.

Предусматривается применение алгоритмов на базе искусственного интеллекта (ИИ). Это технологии AI Super Resolution, AI Picture Quality и AI Voice Assistants, предназначенные для повышения качества изображения и улучшения голосового управления. Заявлена поддержка технологии MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation), призванная компенсировать размытие при показе динамичных сцен и повысить плавность изображения. MediaTek MT9638 получил улучшенную поддержку распознавания голоса и до 4 микрофонов, сверхнизкое энергопотребление в режиме ожидания и возможность возобновления работы за одну секунду.

Первые телевизоры на новой платформе появятся на коммерческом рынке в следующем квартале этого года.