Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6

На презентации компания Xiaomi, помимо смартфонов, представила фитнес-браслет Mi Band 6.

Форма корпуса устройства в точности такая же, как у предшественника. Самым заметным нововведением новинки стал увеличившийся в размерах экран. Mi Band 6 получил AMOLED-экран диагональю 1,56 дюйма – он на 50% больше дисплея Mi Band 5. Это стало возможным благодаря существенному уменьшению рамок. В наличии свыше 130 вариантов оформления нового экрана. Корпус защищен от воды (5АТМ) — выдерживает погружение на глубину до 50 м.

Есть 30 различных режимов тренировок, в том числе автоматическое распознавание 6 видов активности, система датчиков для точного мониторинга сердечного ритма, измерения уровня кислорода в крови, отслеживания циклов сна и даже качество дыхания во сне. Заявлено до 14 суток автономной работы от полного заряда аккумулятора на 125 мАч. Также доступен энергосберегающий режим, обеспечивающий до 19 дней работы без подзарядки. Подключение к смартфону на Android 5.0 или iOS 10 (или более новые версии) осуществляется по Bluetooth 5.0 LE. Есть адаптер NFC.

Новинка представлена в шести цветах. Базовая версия Xiaomi Mi Band 6 стоит 35 долларов, версия с модулем NFC – 43 доллара.