Представлен детский фитнес-трекер Fitbit Ace 3

Компания Fitbit представила свой первый продукт после того, как ее приобрела Google – это третье поколение детского трекера активности и сна Ace.

Новая модель Fitbit Ace 3 имеет более яркий дисплей, улучшенное время автономной работы (до 8 дней на одном заряде) и новые режимы «Сон» и «Не беспокоить». В нем также есть новые забавные и анимированные циферблаты с кроликом, котом, марсианином или космическим кораблем на выбор. При этом нарисованные герои меняются и растут по мере того, как дети достигают поставленных спортивных целей.

По словам компании, устройство разработано, чтобы помочь детям сформировать здоровые привычки и повысить уровень их физической активности. За счет наличия шагомера и включенных push-уведомлений новинка побуждает детей достигать ежедневной цели в 10 тыс. шагов, и уделять физической активности не менее часа ежедневно.

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Fitbit Ace 3 создан для детей до 12 лет и должен быть настроен с помощью родительского аккаунта. Фитнес-трекер оснащен дисплеем PMOLED, который закреплен на ремешке из гибкого силикона. Он подключается к смартфону через Bluetooth 4.2 и совместим с устройствами Android (7.0+) и iOS (12.2+).

Стоимость устройства составляет 79 долларов. Fitbit Ace 3 уже доступен для предзаказа в двух цветовых вариантах: черно-красном и сине-зеленом. Продажи устройства стартуют 15 марта.