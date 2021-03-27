Philips продал свое подразделение бытовой техники за 3,7 млрд. долларов

Компания Philips объявила о подписании соглашения по продаже своего подразделения бытовой техники глобальной инвестиционной компании Hillhouse Capital. Выручка этого подразделения в 2020 году составила 2,2 млрд. евро.

Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале 2021 года при соблюдении обычных условий закрытия, включая получение соответствующих разрешений регулирующих органов.

Сделка оценивается примерно в 3,7 млрд. евро. По завершении сделки Philips ожидает получить выручку после уплаты налогов и связанных с транзакцией расходов в размере около 3 млрд. евро.

Также говорится о заключении эксклюзивного лицензионного соглашения на использование бренда Philips и некоторых других брендов бытовой техники компании для производства, продажи и маркетинга продуктов бытовой техники во всем мире в течение 15 лет с возможностью продления. Платежи за этот период суммарно составляют около 0,7 млрд. евро. В результате этого общая стоимость сделки достигает 4,4 млрд. евро.