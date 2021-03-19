Перейди на 4G и получи 5 Gb от Bakcell в подарок!

Компания Bakcell объявила о начале новой кампании для абонентов, желающих перейти на сеть 4G/LTE. Так, абоненты до сих пор использующие SIM-карты 3G, могут посетить любой сервисный центр, собственный или дилерский магазин Bakcell и получить бесплатную SIM-карту 4G, а также 5 Gb интернета в подарок.

Перейдя на сеть 4G, абоненты получат доступ к самой быстрой мобильной сети в стране и смогут бесплатно пользоваться высокоскоростным интернетом Bakcell во время предстоящих праздничных дней Новруз-байрамы. Услуга 4G от Bakcell предлагает более высокие скорости для повседневного использования мобильного интернета. 4G означает гораздо большую скорость, удобство и стабильность.

Кроме того, сеть 4G Bakcell позволяет клиентам использовать лучшие возможности своих смартфонов. Пользователи Bakcell могут смотреть или загружать контент с высоким разрешением 4K, иметь мгновенный доступ к платформам для онлайн-обучения и конференций, а также развлечениям, потоковым трансляциям в HD-качестве и другим услугам, требующим высокоскоростного Интернета.