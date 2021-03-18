18.03.2021

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Партнерская программа «Лаборатории Касперского» второй год подряд возглавила рейтинг Canalys

Kaspersky

Международная аналитическая компания Canalys второй год подряд признает «Лабораторию Касперского» лучшим производителем защитных решений по уровню удовлетворенности партнеров. В тесте Canalys Worldwide Vendor Benchmark компания получила самую высокую оценку — 87,8%.

Canalys — всемирно известная независимая аналитическая компания. Тест Canalys Worldwide Vendor Benchmark сравнивает партнерские программы в разных сферах, в том числе в кибербезопасности, измеряя их эффективность по ряду ключевых показателей. «Лаборатория Касперского» получила более 679 отзывов о своей программе от партнерского канала.

По оценке Canalys, «Лаборатория Касперского» улучшила общий результат за последние 12 месяцев, рейтинг ее партнерской программы вырос на 12%. Самая высокая оценка была достигнута в категории «Доступность и поставки продуктов» (91,9%). Также высокие оценки были получены в категориях «Эффективность в управлении партнерским аккаунтом» (90,1%) и «Легкость в ведении бизнеса» (89,4%).

Выше всего рейтинг партнерской программы «Лаборатории Касперского» вырос в категории «Управление конфликтами в каналах» (+15,1%). Кроме того, за прошлый год сильно выросли оценки маркетинговой деятельности компании и работы по привлечения новых клиентов (+14,5%), а также эффективности управления партнерскими аккаунтами (+13,8%).

«Нас второй год подряд признают номером один среди поставщиков защитных решений по уровню удовлетворенности партнеров. Это демонстрирует эффективность инвестиций, которые мы вложили в партнерскую программу Kaspersky United за последние два года. Мы знаем, что наши партнеры нуждаются в поддержке, которая поможет им увеличить прибыль, и продолжаем развивать программу, чтобы предоставить необходимые инструменты. Результаты теста Canalys Worldwide Vendor Benchmark повышают доверие партнеров к Kaspersky United и подтверждают высокое качество обслуживания в ней», — комментирует Александр Моисеев, директор по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского».

Программа Kaspersky United, запущенная с целью усовершенствовать процесс создания дополнительных преимуществ для существующих партнеров и привлечения новых, стартовала в начале 2019 года. Она помогает партнерам больше зарабатывать, получать бонусы за сотрудничество с «Лабораторией Касперского», повышать квалификацию, учиться и иметь доступ к новым инструментам для маркетинговых активностей.

«Лаборатория Касперского» также вошла в топ региональных рейтингов Canalys. Компания заняла первое место в Canalys Channel Leadership Matrix в Азиатско-Тихоокеанском регионе, странах Европы, Ближнего Востока и Африки, а также в Латинской Америке. Кроме того, она была признана лидером в региональных рейтингах Canalys EMEA Vendor Benchmark 2020 и Canalys LATAM Vendor Benchmark 2020.

С полной версией отчета Canalys можно ознакомиться по ссылке.

Узнать больше о партнерской программе Kaspersky United можно здесь: https://www.kaspersky.com/partners/partnerprogram.

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