OPPO представил смартфон среднего уровня Reno5 F

Компания OPPO представила смартфон среднего уровня Reno5 F. В новинке используется AMOLED-экран с диагональю 6,43 дюйма разрешением FHD+ и частотой обновления 60 Hz. Частота опроса сенсорного слоя достигает 180 Hz. Заявлен 100% охват цветового пространства sRGB.

В основу устройства положен процессор MediaTek Helio P95. Он содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,2 GHz и графический ускоритель PowerVR GM 94446. Интегрированный модем обеспечивает поддержку связи 4G/LTE. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb.

Основная камера представлена следующими датчиками: 48 Мп (f/1,7), 8 Мп модуль с широкоугольной оптикой (119 градусов), 2 Мп макромодуль и еще один 2 Мп сенсор. В небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана расположена 32 Мп селфи-камера.

Смартфон получил аккумуляторную батарею емкостью 4310 мА·ч с поддержкой 30-ваттной подзарядки VOOC. В оснащение также входят модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, порт USB 2.0 Type-C, слот для microSD, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS и аудио разъем 3,5 мм. Габариты составляют 160,1 × 73,2 × 7,8 мм, вес — 172 гр. Установлена операционная система ColorOS 11.1 на основе Android 11.

Стоимость OPPO Reno5 F составляет 290 долларов. В продажу новинка поступит 22 марта.