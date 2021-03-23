OnePlus Watch – первые smart-часы бренда

Помимо флагманских смартфонов OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro с камерами Hasselblad, компания OnePlus представила свои первые smart-часы OnePlus Watch. Благодаря соотношению цены и функциональности они могут составить конкуренцию таким популярным моделям, как Amazfit GTR 2 и Xiaomi Mi Watch.

В классическом издании часы получили стальную рамку и каучуковый ремешок, а в специальном — рамку из кобальтового сплава, сапфировое стекло и кожаный ремешок.

Часы имеют круглый 1,39-дюймовый OLED-дисплей, с плотностью пикселей 326ppi, Always On-режимом и более 50 вариантов оформления циферблата на каждый день. Диагональ корпуса составляет 46 мм. На боковом торце предусмотрены две клавиши для управления различными функциями.

Устройство получило 1 Gb оперативной памяти и 4 Gb встроенной памяти. OnePlus Watch включают полный набор датчиков. Они способны измерять пульс, уровень кислорода в крови, мониторить уровень стресса, а также предлагают более 110 спортивных режимов. Часы поддерживают прием звонков со смартфона, просмотр оповещений, синхронизацию данных. Они могут работать в паре со смартфонами на основе Android (версии 6.0 и новее) и iOS (версии 10 и новее).

Производитель обещает до 14 дней автономной работы при обычном использовании и до 25 часов — при включенном GPS. Предусмотрена поддержка технологии быстрой зарядки Warp Charge, которая позволяет за 20 минут восполнить количество энергии, достаточное для недели работы гаджета. Заявлена влагозащита согласно рейтингов 5 ATM/IP68. Есть модули Wi-Fi, Bluetooth и GPS.

На выбор предлагаются две расцветки: серебристая и черная. Стоимость OnePlus Watch составляет 159 долларов. Продажи в США начнутся 14 апреля. В Европе часы будут предлагать за 159 евро. Цена для Cobalt Limited Edition пока не объявлена.