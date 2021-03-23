Официально представлены флагманские смартфоны OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro с камерами Hasselblad

Китайская компания OnePlus сегодня официально представила новые флагманские смартфоны OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Одна из главных особенностей серии — камера от известного шведского производителя фотоаппаратов Hasselblad. По заверениям OnePlus, сотрудничество с Hasselblad позволило добиться максимально точной цветопередачи и высокого качества получаемых фотографий.

OnePlus 9 Pro получил 6,7-дюймовый изогнутый по бокам LTPO AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+. Экран поддерживает динамическое изменение частоты обновления в пределах от 1 до 120 Hz. Панель способна отображать миллиард цветовых оттенков (10 бит), а максимальная яркость составляет 1300 нит. Новая технология Hyper Touch повышает плавность отклика.

Основой OnePlus 9 Pro стал высокопроизводительный процессор Snapdragon 888. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, емкость встроенного накопителя UFS 3.1 – 128 или 256 Gb.

Основная квадрокамера с логотипом Hasselblad включает датчики: 48 Мп Sony IMX789 (f/1.8, OIS), для ультраширокоугольных снимков предусмотрен 50 Мп сенсор Sony IMX766 (f/2.2), 8 Мп телеобъектив и 2 Мп (f/2.4) монохромный датчик. Есть лазерный автофокус для более быстрой фокусировки. Поддерживается запись видео в 8K при 30 fps или 4K при 120 fps. Фронтальная камера разрешением 16 Мп Sony IMX471.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой 65 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки.

Базовая версия OnePlus 9 имеет несколько отличий от Pro-версии. Экран у него плоский и имеет разрешение Full HD+ при диагонали 6,55 дюйма. Основная камера состоит из трех модулей: 48 Мп Sony IMX689 без OIS, ультраширокоугольный 50 Мп сенсор Sony IMX766 и 2 Мп монохромный датчик.

Процессор, память и аккумулятор в OnePlus 9 идентичны Pro-версии. Есть поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт и 15 Вт беспроводной зарядки.

В оснащение смартфонов входят адаптеры Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC и порт USB-C. Сканер отпечатков пальцев в экране. Габариты базовой модели 160 х 74,2 х 8,7 мм, вес — 192 гр, Pro-версии — 163,2 х 73,6 х 8,7 мм, вес – 197 гр. Используется Android 11 c фирменной оболочкой Oxygen OS 11.

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OnePlus 9 Pro доступен в трех цветовых расцветках корпуса: серебристой, зеленой и черной. OnePlus 9 предлагается в сиреневом, голубом и черном цвете.

Стоимость смартфонов: