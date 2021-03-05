Nubia представила первые smart-часы Red Magic Watch

Компания Nubia Technology представила свои первые smart-часы под названием Red Magic Watch. Ранее под брендом Red Magic выпускались только самые мощные игровые смартфоны.

Устройство получило хороший набор функций. Часы оборудованы круглой 1,39-дюймовой AMOLED-матрицей с разрешением 454 × 454 пикселя.

На правой части металлического корпуса расположены две функциональные кнопки. Пользователям доступны серебристая и черная версии в сочетании с силиконовыми или кожаными ремешками. Можно выбирать из нескольких циферблатов и использовать свои собственные фотографии в качестве обоев.

Red Magic Watch имеют уровень водонепроницаемости 5 АТМ. Устройство поддерживает 16 различных режимов тренировки, включая футбол, бег, езду на велосипеде и ходьбу и так далее.

Часы оснащены GNSS-приемником Sony CXD5605, который обеспечивает поддержку GPS, QZSS и Beidou, а также датчиком Goodix GH3011, который работает с алгоритмом искусственного интеллекта для быстрого отслеживания жизненно важных функций организма, таких как частота сердечных сокращений (24/7) и уровень кислорода в крови (даже во время сна). Устройство поддерживает уведомления приложений и обеспечивает от 15 до 23 дней автономной работы. При включенном GPS это время сокращается до 50 часов.

Smart-часы Nubia Red Magic Watch поступят в продажу 11 марта по цене от 90 долларов.