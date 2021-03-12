Новшества в Google Maps: можно дорисовывать отсутствующие дороги и исправлять существующие

Компания Google представила три новые функции Google Maps (Google Карты). Первый из новых инструментов касается редактирования дорог. Многие пользователи сервиса часто сталкивались с тем, что на картах не была отмечена какая-либо дорога или, напротив, отмеченная дорога на самом деле не существовала.

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Google начала распространять возможность сообщать об изменениях на местности с инструментом для редактирования в веб-версии Google Maps. Пользователи смогут добавлять отсутствующие дороги, выбрав «Редактировать» в боковом меню и нарисовав соответствующую линию. Также можно будет изменить направление дороги, откорректировать участок, удалить некорректное отображение, переименовать дорогу и так далее. Google будет проверять пользовательские исправления. Сообщается, что компании потребуется около семи дней, чтобы рассмотреть заявку. Новая возможность станет доступна в ближайшие месяцы в 80 странах.

Вторая новая функция — публикации фото заведений на Google Maps. Пользователи смогут оставлять фотографии организаций и заведений с кратким текстовым описанием, без необходимости оставлять отзывы или оценки. Такие фото можно будет увидеть на вкладке «Обновления», при поиске места на картах. Для добавления фото нужно будет нажать кнопку «Загрузить обновление с фотографиями» на той же вкладке. Эта функция вскоре появится в приложении для Android и iOS.

В-третьих, Google запускает инициативу-соревнование, которое должно стимулировать пользователей оставлять больше обзоров для местных организаций. В ближайший месяц в соревновании Local Love challenge смогут принять участие пользователи устройств на основе Android в США. Помимо обзоров и рейтингов, пользователи смогут подтвердить или обновить информацию об организациях, например, о часах работы магазина.