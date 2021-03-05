05.03.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяСайтыНовинкиНовая технология Samsung ISOCELL 2.0 призвана улучшить качество камер в смартфонах

Новая технология Samsung ISOCELL 2.0 призвана улучшить качество камер в смартфонах

Samsung ISOCELL

Компания Samsung Electronics анонсировала новую технологию ISOCELL 2.0, призванную повысить светочувствительность и снизить уровень шумов в датчиках изображений для камер смартфонов. На практике пользователи смогут получать более четкие и красочные снимки в сложных условиях освещения.

Технология ISOCELL впервые была представлена в 2013 году. Она снижает цветовые перекрестные помехи между пикселями, устанавливая физический барьер. В результате, пиксели небольшого размера способны обеспечивать более точную цветопередачу. В оригинальном дизайне ISOCELL эти барьеры изготавливались с использованием металла, в ISOCELL Plus их заменили инновационным материалом, разработанным компанией Fujifilm.

В ISOCELL 2.0 используется новый более светоотражающий материал, который позволяет повысить светочувствительность и минимизировать шумы по сравнению с предыдущими поколениями.

ТЕГИ:
Nubia представила первые smart-часы Red Magic Watch
Razer представила smart-очки Anzu со встроенными динамиками, защитой глаз и Bluetooth 5.1
Новости по теме
Смартфоны
Представлен защищенный смартфон
События
Samsung установила рекорд скорос
Телевидение
Samsung представила обновленные