Новая технология Samsung ISOCELL 2.0 призвана улучшить качество камер в смартфонах
Компания Samsung Electronics анонсировала новую технологию ISOCELL 2.0, призванную повысить светочувствительность и снизить уровень шумов в датчиках изображений для камер смартфонов. На практике пользователи смогут получать более четкие и красочные снимки в сложных условиях освещения.
Технология ISOCELL впервые была представлена в 2013 году. Она снижает цветовые перекрестные помехи между пикселями, устанавливая физический барьер. В результате, пиксели небольшого размера способны обеспечивать более точную цветопередачу. В оригинальном дизайне ISOCELL эти барьеры изготавливались с использованием металла, в ISOCELL Plus их заменили инновационным материалом, разработанным компанией Fujifilm.
В ISOCELL 2.0 используется новый более светоотражающий материал, который позволяет повысить светочувствительность и минимизировать шумы по сравнению с предыдущими поколениями.