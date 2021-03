Новая функция WhatsApp позволит защитить паролем резервные копии чата

Разработчики WhatsApp планируют добавить в мессенджер новую функцию, которая позволит защищать паролем резервные копии чата, делая их доступными только одному пользователю, об этом пишет ресурс The Verge. Согласно данным, работа над реализацией данного инструмента была начата еще в прошлом году.

Опубликованные в интернете изображения говорят о том, что пользователи смогут использовать пароль длиной не менее восьми символов для защиты резервных копий своих чатов от несанкционированного доступа со стороны кого-либо. Этот же пароль потребуется при восстановлении данных из резервной копии. В случае, если пользователь забудет пароль от резервной копии, WhatsApp не сможет помочь с его восстановлением.

• The chat database is already encrypted now (excluding media), but the algorithm is reversible and it's not end-to-end encrypted.

• Local Android backups will be compatible with this feature.

The chat DB and media will be encrypted using a password that only you know. https://t.co/WAliLUnF18

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021