Новая функция в Google Chrome поможет не путаться в профилях

Компания Google запустила новую функцию в Chrome, которая поможет не путаться в профилях.

Если в доме есть общий компьютер, или же вы используете несколько аккаунтов в браузере Google Chrome (например, рабочий и личный), то теперь можно назначить каждому пользователю отдельную цветовую схему и заставку.

Это поможет сразу же распознать аккаунт, который сейчас используется в браузере, а не думать, почему ваш сохраненный пароль не подходит для авторизации на определенном сайте.

Если в Chrome будет настроено несколько профилей, при каждом запуске приложения вас будут спрашивать под каким именно пользователем вы хотите зайти.

Новая функция станет доступной всем пользователям в ближайшее время.