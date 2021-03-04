04.03.2021

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Новая функция в Google Chrome поможет не путаться в профилях

Google Chrome

Компания Google запустила новую функцию в Chrome, которая поможет не путаться в профилях.

Если в доме есть общий компьютер, или же вы используете несколько аккаунтов в браузере Google Chrome (например, рабочий и личный), то теперь можно назначить каждому пользователю отдельную цветовую схему и заставку.

https://storage.googleapis.com/gweb-uniblog-publish-prod/original_images/Blog_Chrome_Profile_Switcher_Keyword.gif

Это поможет сразу же распознать аккаунт, который сейчас используется в браузере, а не думать, почему ваш сохраненный пароль не подходит для авторизации на определенном сайте.

Если в Chrome будет настроено несколько профилей, при каждом запуске приложения вас будут спрашивать под каким именно пользователем вы хотите зайти.

Новая функция станет доступной всем пользователям в ближайшее время.

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