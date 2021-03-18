Ноутбук Asus ZenBook 13 UX325 с OLED-экраном стоимостью от 800 долларов

Компания Asus представила компактный ноутбук ZenBook 13 UX325 с OLED-экраном производства Samsung.

Базовая версия ZenBook 13 UX325EA-DS51 с процессором Intel Core i5-1135G7, 8 Gb оперативной памяти LPDDR4X, SSD объемом 256 Gb, портом Thunderbolt 4 и модулем Wi-Fi 6 предлагается в США за 800 долларов.

Версии подороже – с процессором Intel Core i7-1165G7, 8 или 16 Gb ОЗУ и SSD объемом 512 Gb — за 900 или 1100 долларов соответственно.

Во всех версиях используется OLED-дисплей диагональю 13,3 дюйма разрешением Full HD c яркостью 400 кд/м2, временем отклика 1 мс и 100% охватом цветового пространства DCI-P3.

Ноутбуки Asus уже представлены в каталогах североамериканских площадок Amazon и NewEgg, но дата поставок пока не сообщается.