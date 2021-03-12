12.03.2021

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Netflix начал тестирование ограничений для пользователей, которые пользуются чужим аккаунтом

Netflix

По данным исследовательской компании Magid, около 33% пользователей стримингового сервиса Netflix делятся паролем от аккаунта с человеком, с которым не живут вместе.

В связи с этим, Netflix начал тестирование ограничений для пользователей, которые используют пароли чужих аккаунтов для просмотра контента, об этом сообщает издание The Streamable.

«Если вы живете не с владельцем этой учетной записи, вам нужно создать свою учетную запись, чтобы продолжить просмотр» — такое уведомление получают пользователи при авторизации. Чтобы продолжить, нужно либо подтвердить учетную запись с помощью электронной почты или текстового кода, либо создать новый аккаунт.

Согласно правилам использования Netflix, контент сервиса «предназначен только для личного и некоммерческого использования», и к нему нельзя предоставлять доступ «пользователям за пределами вашей семьи (лиц, проживающих совместно с вами)».

Отмечается, что на данном этапе технология тестируется только на телевизионных устройствах.

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