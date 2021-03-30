«Не надзиратель, а помощник». Зачем бизнесу видеоаналитика

Несмотря на рост числа видеокамер вокруг — на улицах, в подъездах домов, в магазинах, школах и офисах — градус терпимости к ним не повышается. Почему не стоит бояться «умных» камер и зачем бизнесу инвестировать в видеонаблюдение рассказала директор Horizon AS Сабина Юзбашева.

— Невооруженным глазом заметно, что камер вокруг становится больше. Расскажите, что происходит на рынке видеонаблюдения?

— В 2020 году американские эксперты Research and Markets оценивали мировой рынок видеонаблюдения в 45,5 млрд. долларов. По их прогнозам, к 2025 году объем рынка вырастет более чем на 60% — до 74,6 млрд. долларов. Эти цифры — главное свидетельство все возрастающего интереса к видеонаблюдению.

Мы имеет дело с глобальным трендом. Безусловными лидерами по внедрению и использованию камер являются Китай, США и Россия. По данным исследования Telecom Daily, в конце прошлого года в этих странах было установлено 200 млн., 50 млн. и 13,5 млн. устройств соответственно. В нашей стране камер пока не так много, но спрос на видеосистемы заметно растет.

— Почему это происходит? Какие цели преследуют заказчики систем видеонаблюдения?

— Высокий спрос на видеонаблюдение обусловлен сразу несколькими факторами. Во-первых, оно стало просто-напросто доступно большему количеству людей. С каждым годом дешевеет оборудование и комплектующие, компании массово переходят с аналоговых на IP-камеры, которые легко объединять в крупные системы, а те, кто раньше не хотел вкладываться в инфраструктуру, теперь используют облачные решения. Таким образом, видеонаблюдение стало поистине массовой технологией, которую внедряют различные категории пользователей: от государственных структур до владельцев квартир и дач.

Во-вторых, влияние на востребованность видеонаблюдения оказали новые стандарты безопасности. Речь идет, прежде всего, о защите здоровья людей в общественных местах. На период пандемии были введены новые правила: обязательным стало ношение масок, на входе во многие учреждения измеряют температуру посетителей, организации контролируют количество людей в помещении и т.д. Видеонаблюдение помогло автоматизировать эти процессы. Были созданы решения, которые позволили следить за соблюдением новых стандартов без участия людей, а значит, бесконтактно и безопасно для здоровья сотрудников и посетителей.

В-третьих, серьезным стимулом также является быстрое развитие технологий видеоанализа на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Способность распознавать и анализировать поведение, действия и ситуацию делает такие решения эффективными помощниками в ведении бизнеса. Видеоаналитика помогает автоматизировать рутинные операции и повысить качество сервиса, предупреждает о нештатных ситуациях и решает многие другие вопросы. Все это помогает оптимизировать часть бизнес-процессов и затрат, а также увеличить прибыль.

Еще одним мощным драйвером спроса на видеонаблюдение, в том числе в Азербайджане, является реализация стратегии «Умный город» — проекты масштабной цифровизации населенных пунктов.

— В каких сферах наблюдается наиболее активный спрос на видеонаблюдение?

— Лидерами этой технологической гонки, пожалуй, можно назвать ритейл, поскольку сфера торговли — одна из наиболее гибких и динамичных. Ее представители не боятся экспериментировать, искать новые точки роста с целью удержания существующих клиентов и привлечения новых. Активно внедряется видеонаблюдение и на промышленных предприятиях. Специфика их работы подразумевает множество рутинных операций, которые может выполнять искусственный интеллект. Также активно развиваются проекты «Умных городов»: видеонаблюдение помогает регулировать транспортные потоки, контролировать качество работы жилищно-коммунальных служб, размещение наружной рекламы, повысить раскрываемость преступлений и т.д.

— Какие решения популярны у пользователей?

— Приоритеты заказчиков постепенно смещаются с так называемого охранного телевидения в сторону видеоаналитики. Теперь, даже если видеосистема предназначена для обеспечения безопасности, пользователь хочет тратить минимум ресурсов непосредственно на наблюдение. Поэтому многие отдают предпочтение программному обеспечению, которое позволяет настраивать уведомления на тревожные ситуации, автоматически формировать отчеты.

Для некоторых отраслей бизнеса важен набор профильных интеллектуальных функций. Например, в ритейле умное видеонаблюдение позволяет контролировать количество товаров на полках без участия персонала и сообщает управляющему, когда витрины необходимо пополнить. Автоматическое определение длины очереди позволяет вовремя открывать дополнительные кассы, чтобы не заставлять покупателей ждать. Эти и другие решения направлены на снижение человеческого фактора, который оказывает прямое влияние на экономику магазинов: снижаются потери, растет средний чек и лояльность покупателей.

На режимных объектах в ЖКХ востребована функция распознавания автомобильных номеров. Она позволяет автоматически открывать ворота или шлагбаум транспорту, государственные номера которого внесены в базу. Такой подход существенно экономит время на оформлении пропусков. Промышленные предприятия часто используют видеонаблюдение для контроля за качеством производимой продукции. Специалисты вовремя могут выявить брак, определить причину его возникновения и устранить ее.

Перечисленные мною возможности в разных комбинациях встречаются у нескольких поставщиков программного обеспечения. В комплексе же их можно найти в Macroscop (https://macroscop.com). Это российский разработчик ПО, который более 12 лет создает решения для оптимизации бизнес-процессов и надежной охраны объектов. Среди продуктов Macroscop есть не только широко представленные на рынке функции, но и уникальные решения. Например, поиск в архиве по приметам позволяет находить в терабайтах данных человека или объект по заданным параметрам, например, по цвету одежды. Эта функция востребована в логистических центрах, жилых комплексах, на предприятиях.

В 2019 году компания представила рынку собственную технологию распознавания лиц, которая обладает высокой точностью, практически не ограниченной по количеству лиц базой данных и при этом сравнительно невысокой стоимостью. Технология распознавания лиц Macroscop легла в основу многих полезных функций: предоставление доступа к определенным зонам по лицу, например, в офис или на территорию завода; автоматический учет рабочего времени; подсчет посетителей с разбивкой по полу и возрасту. Биометрия уже зарекомендовала себя в крупной торговой сети, где предупреждает администраторов о появлении недобросовестных посетителей, которые были замечены в краже на объектах ритейлера. ПО Macroscop популярно еще и потому, что оно интегрировано с различными системами контроля управления доступом, пожарными сигнализациями, программным обеспечением для пультовой охраны, тепловизорами.

— Какие советы вы можете дать компаниям, которые только планируют внедрять «умное» видеонаблюдение?

Начинать работу с видеонаблюдением, особенно при внедрении интеллектуальных функций, я всегда рекомендую с подготовки персонала. Несмотря на рост количества камер, в обществе силен стереотип, что предназначены они исключительно для слежки и тотального контроля. Это не так. Нужно донести до сотрудников мысль, что система видеонаблюдения — не надзиратель, а помощник, который возьмет на себя часть обязанностей и позволит качественнее выполнять свою работу.

Что касается технических нюансов, будущим пользователям видеонаблюдения стоит тщательно выбирать оборудование, исходя из задач и потребностей. Вариант «купить то, что хорошо работает у соседа» здесь не подходит. Команда Horizon AS (https://ithorizonas.com) всегда готова проконсультировать потенциальных заказчиков, рассчитать необходимую мощность оборудования и предложить программное обеспечение, удовлетворяющее всем требованиям. Отмечу, что практически любое ПО пользователи могут протестировать бесплатно.

— Каким вы видите ближайшее будущее видеонаблюдения?

— Будущее видеонаблюдения за видеоанализом. Есть все основания полагать, что в ближайшие годы мы будем внедрять все новые и новые способы применения компьютерного зрения.

Почему это хорошо для бизнеса? Компании смогут анализировать и структурировать большие данные, а на основе этой информации принимать взвешенные решения. Кроме того, автоматизация бизнеса позитивно отразится на экономической составляющей.

Почему это хорошо для сотрудников? Современные технологии возьмут на себя рутинные операции, предоставив людям возможность сосредоточиться на более важных задачах.

Почему это хорошо для потребителей? Мы сможем получать более качественные товары и сервис.