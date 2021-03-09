09.03.2021

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NASA представило полностью электрический самолет X-57 Maxwell

NASA X-57 Maxwell

Космическое агентство NASA показало первый полностью электрический самолет, который получил название X-57 Maxwell.

Основная цель, которую преследовали инженеры при постройке Х-57, заключается в том, чтобы помочь продвижению стандартов сертификации электрических самолетов.

В NASA отметили, что на данный момент проходит тестирование нового летательного аппарата. При этом, как пишет HYPEBEAST, финальный дизайн X-57 еще не утвержден — в итоговом варианте ожидается внедрение 14 пропеллеров.

Самолет будет иметь 12 двигателей высокой подъемной силы, расположенных по краям крыльев. При этом они будут дополняться двумя более крупными силовыми агрегатами, которые установят на концах крыла.

На данное время нет точной информации, когда именно NASA планирует выпустить X-57 Maxwell.

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