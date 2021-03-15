Nar продлил время действия интернет пакета «TƏHSİL+»

В связи с продолжением пандемии, Nar продлил время действия интернет-пакета «Təhsil+», позволяющего школьникам, студентам и учителям подключаться к онлайн-урокам. Теперь пользоваться приложениями Microsoft Teams и Zoom везде и без каких-либо ограничений скорости, как через приложение, так и через веб-браузер можно до конца апреля.

Отметим, что пакет предоставляет абонентам 50 ГБ для использования обоих приложений без ограничения скорости. Стоимость пакета составляет 10 АЗН. Желающие воспользоваться преимуществами выгодного интернет-пакета «Təhsil+», могут активировать его, набрав комбинацию *777#21# или отправив ключевое слово «T +» на 777. Подробную информацию об интернет-пакете «Təhsil+», можно найти по адресу http://www.nar.az/tehsil-plus/ .