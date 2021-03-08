Началась разработка сайта-словаря языка жестов при поддержке Nar

В рамках проекта «Родной язык жестов», ставшего одним из победителей конкурса «Социальные проекты», организованного Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, при финансовой поддержке Nar будет разработан сайт-словарь. На сайте будут представлены изображения и видео жестов, а также пояснительные тексты, связанные с их использованием. Другим преимуществом web-страницы является то, что она позволит с легкостью искать слова. В словаре на язык жестов будет переведено около 3000 слов. Следует отметить, что электронная версия словаря «Родной язык жестов» станет бесценным ресурсом для людей с нарушениями слуха и речи и их родственников, а также для работающих с ними сурдопереводчиков, сурдологов, учителей и логопедов. Также будет создана мобильная версия сайта.

По словам председателя Общественного объединения «Поддержка глухих» Камрана Абасова, создана рабочая группа специалистов для обеспечения научно-методической точности словаря жестов. «С помощью электронного словаря «Родной язык жестов» родители и родственники детей с нарушениями слуха смогут расширить свой словарный запас и избежать трудностей в общении. Помимо пояснения значения слов с помощью картинок и видео, на сайте можно будет увидеть знаки жестов, выраженные мимикой. Мы благодарим ООРР и Nar за их поддержку в реализации проекта», — отметил Камран Абасов.

Основной целью проекта «Родной язык жестов», представленного на конкурс Общественным объединением «Поддержка глухих», является разработка словаря языка жестов для повышения трудоспособности людей с нарушениями слуха и речи, а также облегчения их общения с окружающими людьми. Следует отметить, что Nar ранее организовывал «Школу обучения» в столице и регионах для людей с нарушениями слуха и речи для изучения ими различных профессий, а также издал книгу «Мост в безмолвный мир», в которой слова языка знаков объясняются жестами.