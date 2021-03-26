Moto G50: 90 Hz дисплей, Snapdragon 480 и поддержка 5G

Компания Motorola, помимо флагманского смартфона Moto G100, представила более доступную модель Moto G50.

Смартфон оснащен 6,5-дюймовым IPS-экраном HD+ с частотой обновления изображения 90 Гц. Используется восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 480 в паре с 5G-модемом, 4 Gb ОЗУ и расширяемым накопителем на 64/128 Gb.

Основная камера тройная, с датчиками на 48 Мп, 5 Мп (макромодуль) и 2 Мп (датчик глубины). Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп.

Аппарат получил аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Смартфон также оборудован сканером отпечатков пальцев на задней панели, Bluetooth 5.0, портом USB-C, 3.5-мм аудиоразъемом и модулем NFC. Заявлена защита корпуса от брызг. Работает гаджет под управлением Android 11.

Стоимость Moto G50 составляет от 280 долларов. Продажи начнутся в ближайшие недели.