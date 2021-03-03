Мощный, чистый и гигиеничный: подробный обзор пылесоса Samsung Jet

Беспроводной пылесос Samsung Jet на ручном управлении отличается мощностью, легкостью и разработан для того, чтобы всегда обеспечивать чистоту и порядок в вашем доме. А революционная Clean Station от Samsung упрощает очистку мусорного бака, делая весь процесс более гигиеничным.

Таким образом, Samsung Jet, оснащен лучшей в отрасли мощностью всасывания и 5-слойной системой фильтрации HEPA. Данная система, не только сохраняет ваш дом безупречным, но и очищает воздух от пыли, не допуская попадания мелкой домашней пыли в пространство вашего дома.

Пятислойная система фильтрации HEPA сводит выброс переработанной пыли к минимуму, пропуская «выходящий» воздух через многоступенчатое отсеивание. В первой фазе, главный циклон пылесоса отделяет крупные частицы пыли, а решетчатый фильтр с металлической сеткой — более мелкие. Затем струйный циклон и микрофильтр улавливают даже мельчащие частицы пыли, и, наконец, ультратонкий пылевой фильтр улавливает 99,999% микрочастиц, включая частицы размером до 0,3 ~ 10 мкм.

После такой «глубокой» очистки, теперь главное не распылить весь мусор во время опустошения контейнера пылесоса. Samsung нашел революционное решение для данных целей — Clean Station.

Очистная станция Samsung Jet’s Clean Station имеет структуру, препятствующую выбросу ультрамелкой пыли обратно в воздух при опустошении мусорного бака. Герметичная конструкция пылесоса с 5-слойной системой фильтрации HEPA в 400 раз более гигиенична, чем обычные мусорные баки.

Дополнительно, всю конструкцию фильтрации на пылесосе можно «снять» и промыть под проточной водой.

Одной из важных преимуществ Samsung Jet является то, что пылесос не теряет мощность всасывания на протяжении всей уборки. Благодаря цифровому инверторному двигателю в пылесосе постоянно поддерживается высокий уровень энергоэффективности, что обеспечивает лучшую в отрасли мощность всасывания до 200 Вт. Даже ближе к концу заряда система Jet Cyclone включает девять отдельных циклонов, чтобы минимизировать потерю всасывания.

Главная составляющая беспроводного пылесоса — это аккумулятор. Поэтому, Samsung Jet оснащен батареей высокой емкости, рассчитанной на 60 минут работы. Также можно увеличить время работы вдвое используя дополнительный аккумулятор.

Безупречная уборка теперь не отнимет много времени, так как вне зависимости от поверхности Samsung Jet всегда предоставляет вам отличный и быстрый результат.

Керамическая плитка, мягкий коврик или мебель из кожи — пылесос превосходно справится с уборкой любой поверхности, так как к агрегату прилагается набор из 7 универсальных щеток. Например, щетка для гладких поверхностей Soft Action с антистатическими серебряными нитями и щетка Spinning Sweeper оснащенная двойными вращающимися влажными подушечками идеально подойдет для мытья полов, а насадка с углом поворота 180 градусов поможет добиться идеальной чистоты на поверхностях под мебелью и в уголках дома. Вы можете также использовать комбинированную насадку Long Reach Crevice Tool для труднодоступных мест и Mini Motorized Tool для сбора пыли и шерсти домашних животных с мягкой мебели.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Дополнительную информацию о пылесосах Samsung Jet можно получить в сети магазинов Baku Electronics, Irşad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton, Optimal и World-Telecom.