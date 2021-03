Мобильный идентитет Asan İmza номинирован на WSIS Prizes 2021, UN ITU

Представленный компанией B.EST Solutions, азербайджанский мобильный идентитет «Asan İmza» был номинирован на премию Всемирной Встречи на Высшем Уровне по вопросам Информационного Общества (World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2021) 2021 под эгидой Международного Союза Электроcвязи ООН.

Из представленных 1270 проектов на текущий этап онлайн-голосования было номинировано 360 проектов. Участники многостороннего сообщества WSIS могут проголосовать за один проект в каждой из 18 номинаций до 31 марта 2021 года.

Представляя лучшую практику как проект в области инклюзивного цифрового идентитета, который реализуется в рамках государственно-частного партнерства, мобильный идентитет «Asan Imza» был номинирован среди 20 других проектов в номинации номер 10 — роль правительств и всех заинтересованных сторон в продвижении развития ИКТ.

В описании проекта «Asan İmza» было указано -«Развитие каждого правильно функционирующего информационного общества начинается с создания инфраструктуры безопасного цифрового идентитета. Как критическая отправная точка для дальнейшей цифровизации — в областях от электронного управления до электронной торговли — функциональная система цифрового идентитета создает возможности для стабильного экономического роста и предоставляет высококачественные и общедоступные государственные услуги для граждан».

Почетный призовой конкурс WSIS представляет собой уникальную глобальную платформу, которая выявляет и демонстрирует глобальные успешные проекты в рамках реализации целей ООН в области устойчивого развития и Направлений ДеятельностиWSIS.

Конкурс ПремииWSIS, разработанный как ответ на запросы заинтересованных сторон, ставит своей целью создание эффективного механизма для оценивания проектов и мероприятий, которые используют возможности информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в направлении устойчивого развития.

Со списком номинированных проектов можно ознакомиться здесь, участникам многостороннего сообщества WSIS предлагается принять участие и проголосовать до 31 марта 2021 года.