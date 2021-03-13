13.03.2021

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Министр транспорта, связи и высоких технологий встретился с представителями IT-компаний

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев встретился с представителями крупных компаний, представленных в секторе информационно-коммуникационных технологий Азербайджана. Целью встречи стало обсуждение актуальных тенденций в ИКТ-сфере нашей стране, знакомство с предложениями по созданию условий для цифрового развития и с проблемами, которые испытывает отрасль.

В ходе встречи обсуждались перспективы цифровой трансформации и инновационных инициатив, роль и поддержка Министерства транспорта, связи и высоких технологий в этой деятельности. В то же время обсуждались состояние ИКТ-сектора во время пандемии и будущие встречи.

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