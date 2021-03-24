Microsoft ведет переговоры о приобретении Discord более чем за 10 млрд. долларов

По сообщению Bloomberg, компания Microsoft ведет переговоры о возможном приобретении сервиса Discord более чем за 10 млрд. долларов.

Discord – это крупная платформа для чата и совместной работы. В настоящее время сервисом пользуются около 140 млн. пользователей в месяц. К достоинствам Discord отнесена модель бесплатного обслуживания с возможностью не только текстового общения, но и групповых видеоконференций.

В прошлом году доход компании составил 130 млн. долларов. Монетизация сервиса осуществляется за счет платной подписки Nitro, которая предоставляет дополнительные возможности пользователям. После раунда финансирования в декабре, который принес 100 млн. долларов, Discord оценивали в 7 млрд. долларов.

Источники Bloomberg сообщают, что сделка еще отнюдь не гарантирована. В прошлом Discord уже вела подобные переговоры с компаниями Epic Games и Amazon, но они ни к чему не привели.