На ежегодной конференции для разработчиков и ИТ-специалистов Ignite компания Microsoft представила новые возможности мультиоблачной платформы Azure Arc, позволяющей клиентам использовать сервисы Azure в любой инфраструктуре, в любой среде Kubernetes, независимо от того, где размещен контейнерный кластер.

Одним из преимуществ платформы Azure Arc является то, что она позволяет предприятиям запускать свои рабочие нагрузки близко к источнику генерации данных, которые в настоящее время нередко используются для моделей машинного обучения.

Microsoft объявила, что добавила к набору сервисов данных с поддержкой Arc сервис машинного обучения Azure Machine Learning, который позволяет специалистам по обработке данных и разработчикам создавать, развертывать модели машинного обучения и управлять ими. Используя Azure Arc для расширения возможностей машинного обучения (ML) в гибридных и мультиоблачных средах, клиенты смогут обучать модели машинного обучения непосредственно там, где хранятся данные, при этом используя инвестиции в существующую инфраструктуру. Это сокращает перемещение данных и задержку в сети, при этом соблюдая требования безопасности и соответствия нормативным показателям.

Осенью прошлого года Microsoft выпустила предварительную версию Kubernetes с поддержкой Azure Arc, чтобы помочь управлять кластерами Kubernetes в любом месте. Теперь, как объявила компания, версия Kubernetes с поддержкой Azure Arc стала общедоступной.

Также было сообщено о появлении поддержки службы Azure Kubernetes в Azure Stack HCI — производительном и экономичном решении Microsoft для запуска Azure на стандартизированном гиперконвергентном оборудовании в центре обработки данных клиента. Клиенты смогут запускать сервисы Azure и облачные приложения на Azure Kubernetes Service (AKS) в Azure Stack HCI. Azure Stack HCI работает с несколькими системами, совместно созданными Microsoft с такими компаниями, как Dell, Lenovo, HPE, Fujitsu и DataON.

Microsoft подчеркивает, что платформа Arc создана для работы с любым дистрибутивом Kubernetes, который соответствует стандарту Cloud Native Computing Foundation (CNCF), и что она работает с RedHat, Canonical, Rancher.