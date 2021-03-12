Microsoft локализировал ряд сервисов на азербайджанский язык

Локализация платформы для онлайн-коллаборации и образования Microsoft Teams стала лишь первым шагом на пути доступности приложений и сервисов корпорации Microsoft на азербайджанском языке. Так, совсем недавно, азербайджанский язык стал доступен во всех основных приложениях и сервисах корпорации, таких как: Microsoft Translator apps, Office, Translator for Bing, а также Azure Cognitive Services Translator для бизнеса и разработчиков.

На фоне пандемии Microsoft Teams стал критически важным инструментом для организации онлайн-занятий в системе образования Азербайджана. Данная платформа интегрирована в образовательную систему и упрощает организационные, а также образовательные процессы для порядка 1,4 миллиона преподавателей, студентов и учеников среднеобразовательных учреждений.

Учитывая актуальность вопроса и острую необходимость для более чем миллиона пользователей, обучающихся на государственном языке, еще в конце прошлого года Microsoft Teams был полностью локализован на азербайджанский язык.

Помимо системы образования, корпорация Microsoft продолжает поддерживать правительство Азербайджана в сценариях удаленной работы и использовании облачных онлайн-решений, таких как, системы видеоконференцсвязи.

Однако для достижения пользователями еще больших вершин, к Международному дню родного языка, который ежегодно отмечается 21 февраля Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), такие приложения и сервисы как: Microsoft Translator apps, Office, Translator for Bing, а также Azure Cognitive Services Translator стали полностью доступны на азербайджанском языке.

Созданный на основе искусственного интеллекта инструмент Microsoft Translator поддерживает работу с текстом, голосом и изображениями. С его помощью можно автоматически переводить и озвучивать беседы с несколькими пользователями. Помимо этого, он обладает функцией распознавания речи и с добавлением девяти новых языков, общее количество поддерживаемых Microsoft Translator языков увеличилось до 83. Доступны мобильные версии Microsoft Translator для Android и iOS. Также можно воспользоваться голосовым и текстовым переводчиком через веб-интерфейс. С помощью Microsoft Translator гораздо проще читать лекции студентам из разных стран, объединять учебные группы, говорящие на разных языках, и проводить конференции.

Для компаний предусмотрена интеграция Microsoft Translator в различные бизнес-программы через библиотеку интерфейсов Cognitive Services APIs.

«Это отличный пример того, как Искусственный Интеллект позволяет расширить доступ к инновациям в различных регионах и сообществах, несмотря на масштаб стран и сложность языка. Использование моделей машинного перевода нового поколения позволяет значительно улучшить качество перевода и поддержку различных языков. Благодаря этому, компании, исследователи и граждане в Азербайджане, Польше, Албании, Украине, Казахстане и в других странах могут получить доступ к новейшей информации и исследованиям, учиться или делиться опытом, и возможно — внести свой вклад в разработку и внедрение прорывных инноваций в сфере здравоохранения, обслуживания граждан, фундаментальных исследований и коммерческих приложений», — считает Дмитрий Турчин, Руководитель направления Искусственного Интеллекта Microsoft в регионе Центральной и Восточной Европы.

Локализованные сервисы и приложения еще на один шаг приблизят возможность использования Искусственного Интеллекта Microsoft в самых различных правительственных и частных областях.