Microsoft Group Transcribe — приложение для транскрибирования и перевода собраний

Подразделение Microsoft Garage, занимающееся разработкой экспериментальных и инновационных проектов, представило новое бесплатное приложение Group Transcribe для платформы iOS. Проект предназначен для высокоточного транскрибирования личных бесед или конференций, а также перевода в режиме реального времени на разные языки.

Для начала работы с приложением Group Transcribe организатор встречи должен создать собрание, после для участия в нем можно приглашать других людей. Сделать это можно по Bluetooth, с помощью QR-кода или ссылки.

Транскрибирование производится в режиме реального времени, и распознанный текст пользователи смогут видеть на экране своего смартфона. Поскольку приложение будет использовать микрофон на каждом из устройств пользователей, качество распознавания речи будет гораздо выше, чем при использовании других аналогичных решений. Если каждый участник собрания хочет говорить на родном языке, то Group Transcribe может переводить речь в онлайн-режиме. Отмечается, что Group Transcribe поддерживает языки более чем 80 регионов мира.

Приложение разработано с учетом особенностей восприятия людей с ограниченными возможностями. Group Transcribe позволит в полной мере принимать участие в собраниях слабослышащим, людям с другими нарушениями слуха.

В Group Transcribe присутствуют настройки конфиденциальности, с помощью которых организатор встречи может определить уровень защищенности собрания. У пользователей также есть возможность разрешить приложению использовать записи бесед для улучшения сервиса. По умолчанию эти данные не сохраняются и удаляются после завершения сеанса.

В настоящее время приложение Microsoft Group Transcribe доступно только для владельцев устройств, работающих под управлением iOS.