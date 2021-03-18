Micron прекращает выпуск памяти 3D XPoint и продает профильную фабрику

Компания Micron Technology сообщила об изменениях в стратегии, «направленных на дальнейшее усиление внимания к инновациям в области памяти и хранения данных для центров обработки данных». Micron увеличит инвестиции в новые продукты памяти, в которых используется интерфейс Compute Express Link (CXL), обеспечивающий гибкое соединение для обмена данными между процессорами, ускорителями, памятью и хранилищами с минимальными задержками.

По словам представителей компании, дальнейшую разработку продуктов на базе 3D XPoint решено было прекратить из-за низкой востребованности при сохранении высоких затрат на массовое производство. Избавившись от производства 3D XPoint, компания только в этом году рассчитывает сэкономить до 400 млн. долларов.

В соответствии с выбором нового стратегического направления Micron ведет переговоры о продаже единственной фабрики (предприятие в штате Юта), выпускающей память 3D XPoint. Даже после продажи Micron сохранит всю интеллектуальную собственность, связанную с 3D Xpoint.

Предприятие в штате Юта ранее обслуживало интересы Intel и Micron одновременно. Но пару лет назад Micron выкупила свою долю. Все обязательства по снабжению клиентов памятью типа 3D XPoint будет исполнять до конца текущего года, пока предприятие не перейдет к новым владельцам. Micron отмечает, что предприятие может быть перепрофилировано под выпуск логических микросхем или аналоговых решений, а также контрактное производство чипов.

Компания Intel заявила, что решение Micron никак не коснется ее планов по выпуску и развитию продуктов семейства Optane, использующих память типа 3D XPoint, так как у нее уже налажен выпуск этой памяти на одном из своих предприятий в США.