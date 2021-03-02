Meizu анонсировала Flyme 9 и назвала список поддерживаемых смартфонов

Компания Meizu сегодня анонсировала фирменную оболочку Flyme 9 и назвала дату выхода бета-версии и список поддерживаемых смартфонов.

В Flyme 9 доработали общий интерфейс, переделали значки, анимацию и другие визуальные детали. Производитель отмечает, что новая версия оболочки быстрее, легче, стабильнее и плавнее предыдущей. Добавлен новый многооконный режим, новые жесты, реализованы различные оптимизации для повышения производительности и улучшения автономности.

Новая ОС предложит улучшенный голосовой ассистент Aicy и ИИ-систему OneMind 5.0. Большое внимание Meizu уделяет возросшей конфиденциальности и связанные с ней новые функции.

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Первыми моделями на Flyme 9 станут Meizu 18 и 18 Pro. Они будут оснащены Flyme 9 прямо из коробки. Презентация новинок состоится уже завтра.

Пользователи смартфонов Meizu 17 и 17 Pro уже могут подать заявку для участия в тестировании, первая бета-версия станет доступна 5 марта, а стабильная версия для этих смартфонов выйдет в мае.

Производитель также обещает обновить смартфоны Meizu 16th, Meizu 16th Plus, Meizu 16X, Meizu 16s, Meizu 16s Pro и Meizu 16T, но сроки пока не называет.