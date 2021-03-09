McAfee продаст свой корпоративный бизнес и сфокусируется на потребительском сегменте

Компания McAfee объявила о продаже своего корпоративного бизнеса консорциуму во главе с частной инвестиционной компанией Symphony Technology Group за 4 млрд. долларов, пишет ресурс ZDNet.

Сообщается, что McAfee, которая вновь стала публичной компанией и провела первичное размещение акций в октябре прошлого года, намерена заниматься обеспечением кибербезопасности клиентов потребительского сегмента.

После отделения от компании Intel в 2017 году McAfee занималась разработкой облачных сервисов и созданием собственной платформы с упором на портфель продуктов для корпоративных клиентов. Сейчас компания решила направить имеющиеся ресурсы на развитие потребительского бизнеса с перспективой долгосрочного роста.