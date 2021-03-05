Marshall выпустил свои первые TWS-наушники Mode II
Английский производитель аудиоустройств Marshall Amplification представил TWS-наушники Mode II. Это первые полностью беспроводные наушники компании.
Новинка выполнена в традиционном стиле Marshall. Mode II оснащены 6 мм динамическими драйверами, охватывающими частотный диапазон от 20 Hz до 20 kHz. Импеданс составляет 16 Ом. За подключение к источникам звука отвечает модуль Bluetooth 5.1. Также предусмотрены микрофоны для использования устройства в качестве гарнитуры.
Наушники смогут обеспечить от одного заряда до пяти часов непрерывного прослушивания музыки. Комплектный кейс позволяет четыре раза зарядить наушники. Сам кейс можно заряжать через USB Type-C или с помощью беспроводной зарядки Qi. Полностью зарядить наушники можно примерно за два часа.
Mode II получили защиту от влаги стандарта IPX4. Управление устройством осуществляется при помощи сенсорных панелей. Можно контролировать воспроизведение музыки, принимать звонки, активировать голосового ассистента, включать режим прозрачности и т.д.
Стоимость TWS-наушников Marshall Mode II составляет 179 долларов. Старт продаж намечен на 18 марта.