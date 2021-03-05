Marshall выпустил свои первые TWS-наушники Mode II

Английский производитель аудиоустройств Marshall Amplification представил TWS-наушники Mode II. Это первые полностью беспроводные наушники компании.

Новинка выполнена в традиционном стиле Marshall. Mode II оснащены 6 мм динамическими драйверами, охватывающими частотный диапазон от 20 Hz до 20 kHz. Импеданс составляет 16 Ом. За подключение к источникам звука отвечает модуль Bluetooth 5.1. Также предусмотрены микрофоны для использования устройства в качестве гарнитуры.

Наушники смогут обеспечить от одного заряда до пяти часов непрерывного прослушивания музыки. Комплектный кейс позволяет четыре раза зарядить наушники. Сам кейс можно заряжать через USB Type-C или с помощью беспроводной зарядки Qi. Полностью зарядить наушники можно примерно за два часа.

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Mode II получили защиту от влаги стандарта IPX4. Управление устройством осуществляется при помощи сенсорных панелей. Можно контролировать воспроизведение музыки, принимать звонки, активировать голосового ассистента, включать режим прозрачности и т.д.

Стоимость TWS-наушников Marshall Mode II составляет 179 долларов. Старт продаж намечен на 18 марта.