16.03.2021

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Logitech представила свою первую игровую внутриканальную гарнитуру G333

Logitech G333

Компания Logitech представила свою первую внутриканальную геймерскую гарнитуру Logitech G333. Наушники оснащены двойными неодимовыми драйверами (один для низких частот, другой для средних и высоких) и позволяют насладиться «мощным и детализированным звуком» независимо от того, находитесь ли вы за стационарным компьютером или же играете в дороге на смартфоне. Благодаря сбалансированному звучанию, эти наушники отлично подходят и для прослушивания музыки.

Logitech G333 используют для подключения стандартный 3,5 мм разъем и имеют в комплекте адаптер USB-C, что позволяет без труда использовать гарнитуру практически с любыми устройствами.

Наушники предлагаются в серебряном, черном или фиолетовом цвете. Высокий уровень комфорта обеспечивают мягкие силиконовые амбушюры трех разных размеров и плоский кабель, совершенно не склонный к скручиванию. Для общения с союзниками и ответа на звонки или управления воспроизведением предусмотрены качественный встроенный микрофон и пульт управления на проводе, а для удобной переноски в комплекте имеется компактный чехол.

Гарнитура Logitech G333 предлагается покупателям за 50 долларов.

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