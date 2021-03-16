Logitech представила свою первую игровую внутриканальную гарнитуру G333

Компания Logitech представила свою первую внутриканальную геймерскую гарнитуру Logitech G333. Наушники оснащены двойными неодимовыми драйверами (один для низких частот, другой для средних и высоких) и позволяют насладиться «мощным и детализированным звуком» независимо от того, находитесь ли вы за стационарным компьютером или же играете в дороге на смартфоне. Благодаря сбалансированному звучанию, эти наушники отлично подходят и для прослушивания музыки.

Logitech G333 используют для подключения стандартный 3,5 мм разъем и имеют в комплекте адаптер USB-C, что позволяет без труда использовать гарнитуру практически с любыми устройствами.

Наушники предлагаются в серебряном, черном или фиолетовом цвете. Высокий уровень комфорта обеспечивают мягкие силиконовые амбушюры трех разных размеров и плоский кабель, совершенно не склонный к скручиванию. Для общения с союзниками и ответа на звонки или управления воспроизведением предусмотрены качественный встроенный микрофон и пульт управления на проводе, а для удобной переноски в комплекте имеется компактный чехол.

Гарнитура Logitech G333 предлагается покупателям за 50 долларов.