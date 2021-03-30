Linksys и Fortinet объявляют о создании стратегического альянса

Linksys, мировой лидер в производстве беспроводных сетевых продуктов, дочернее предприятие Foxconn Interconnect Technology (6088.HK) («FIT») и Fortinet (NASDAQ: FTNT), мировой лидер в области глобальных интегрированных и автоматизированных решений для обеспечения кибербезопасности, объявили о заключении стратегического альянса с целью дальнейшего обеспечения безопасности и оптимизации производительности и управления домашними сетями в рамках текущей ситуации развития удаленной работы.

«Когда организации начинают масштабное внедрение удаленных рабочих мест, киберпреступники стараются использовать многочисленные возникающие бреши в безопасности. Сеть, основанная на безопасности — стратегия, объединяющая сеть и безопасность в подключенной среде, от ядра до облака, а также до филиалов и удаленных сотрудников — позволяет организациям отслеживать и защищать сегодняшние высокодинамичные среды, сохраняя при этом отличный пользовательский опыт. Мы рады сотрудничеству с Linksys, направленному на обеспечение безопасного и надежного сетевого подключения корпоративного уровня для удаленных сотрудников» — Кен Кси (Ken Xie), основатель, председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании.

«Мы рады приветствовать Fortinet в качестве стратегического партнера в обеспечении безопасного подключения для потребителей и удаленных специалистов. Сотрудничество является свидетельством постоянной силы и охвата бизнеса Linksys. Мы с нетерпением ждем возможности использовать доказанную экспертизу Fortinet в области кибербезопасности, чтобы воспользоваться новыми возможностями» — Сидни Лу, председатель и главный исполнительный директор FIT Hon Teng

Вместе Fortinet, Linksys и FIT предложат соединение и безопасность корпоративного уровня, а также непревзойденное качество обслуживания организациям, которым необходимо обеспечить бесперебойное и безопасное соединение для своих сотрудников, чтобы они могли эффективно работать из дома.

В рамках альянса компания Fortinet сделала стратегические инвестиции в размере 75 миллионов долларов США в компанию Linksys, которая предоставляет ведущие решения нового поколения в области маршрутизации для потребителей и предприятий по всему миру. Кроме того, Fortinet назначит представителя в совет директоров Linksys.