Lenovo представила ноутбуки 14e/14w Gen 2 для учащихся

Компания Lenovo представила портативные компьютеры 14e Gen 2 и 14w Gen 2, предназначенные для сферы образования.

Lenovo 14e Gen 2 функционирует под управлением операционной системы Chrome OS, а модель 14w Gen 2 — Windows 10 for Education. Оба ноутбука оснащены 14-дюймовым дисплеем. На выбор покупателя – панель HD и Full HD, во втором случае опционально возможна реализация поддержки сенсорного управления.

Аппаратной основой служит платформа AMD. Модель 14e Gen 2 комплектуется процессором Ryzen for Chromebooks (Ryzen 7 3700C или Ryzen 5 3500C), а версия 14w Gen 2 — AMD 3015e. Объем оперативной памяти DDR4 составляет до 8 Gb. Хромбук комплектуется флеш-модулем eMMC емкостью 64 Gb, а Windows-версия может оснащаться твердотельным накопителем на 256 Gb.

Ноутбуки заключены в корпус повышенной прочности (стандарт MIL-SPEC 810H) и оборудованы клавиатурой с защитой от жидкости. В оснащение обеих версий входят адаптер Wi-Fi 6, порты USB Type-C, USB 3.1 Type-A, HDMI 1.4 и стандартное аудиогнездо. Вес составляет приблизительно 1,45 кг.

В продажу ноутбуки поступят в мае по цене от 334 долларов.